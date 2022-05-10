Тренер Колоса: Тренируемся, чтобы в будущем принести пользу Украине

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал, чем занимается команда во время войны в Украине.

"На сегодняшний день функционирует детская школа, три возрастных группы – это более ста детей занимается. Касаемо первой команды: мы с этой недели начали заниматься три раза в неделю.

Такой поддерживающий характер, и просто увидеться, провести время вместе. Конечно, это наш неполный состав, потому что все наши легионеры играют за границей, а Богданов и Велетень служат в ВСУ. А остальные ребята, 10 человек, тренируются три раза в неделю. Плюс игроки из других команд, которым мы тоже позволяем поддерживать форму, потому что сейчас такая ситуация.