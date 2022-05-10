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Тренер Колоса: Тренируемся, чтобы в будущем принести пользу Украине
Ярослав Вишняк рассказал о ситуации в команде
Фото: ФК Колос
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал, чем занимается команда во время войны в Украине.
"На сегодняшний день функционирует детская школа, три возрастных группы – это более ста детей занимается. Касаемо первой команды: мы с этой недели начали заниматься три раза в неделю.
Такой поддерживающий характер, и просто увидеться, провести время вместе. Конечно, это наш неполный состав, потому что все наши легионеры играют за границей, а Богданов и Велетень служат в ВСУ. А остальные ребята, 10 человек, тренируются три раза в неделю. Плюс игроки из других команд, которым мы тоже позволяем поддерживать форму, потому что сейчас такая ситуация.
Мы сами были в такой ситуации, когда здесь стреляли, и не было возможности заниматься. И наши игроки где-то на западе Украины занимались с другими командами, если так можно сказать. Поэтому, мы тоже идем навстречу. Даем возможность игрокам из других команд поддерживать форму, вспомнить, что такое мяч, чтобы в будущем принести пользу нашему государству, и помогать чем сможем", – сказал Вишняк.
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