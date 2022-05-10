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Срна назвал место, где Шахтер мог бы проводить матчи Лиги Чемпионов
Неплохой вариант, если в Украине играть не получится
Фото: ФК Шахтер
Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна рассказал о том, где "горняки" могут проводить матчи Лиги Чемпионов в следующем сезоне.
"Мы играли против "Легии" в Польше. Не исключено, что это была не последняя игра нашего клуба здесь. Польша так помогла Украине, что у нас есть план отплатить вам.
Скажу прямо: мы хотим играть матчи Лиги чемпионов в Польше! Это было бы своего рода нашей благодарностью. Жаль, что ни один клуб из Польши не играет в Лиге чемпионов, но если бы мы смогли "привезти" этот турнир в Польшу, я был бы рад.
Повторяю: Польша ведет себя замечательно. С первого дня вторжения. Ведь вы приняли более 2 миллионов украинцев, в основном женщин и детей, которые очень нуждались в помощи. Это что-то бесценное, что вы им дали. Я могу только сказать "спасибо" много раз.
Я думаю, что Варшава была бы очень хорошим местом", - заявил Дарио.
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