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Президент Руха Козловский сложил полномочия депутата Львовского облсовета

Премьер-лига
(1 голосов)

Дал понять, что есть более важные дела

Президент Руха Козловский сложил полномочия депутата Львовского облсовета

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский решил сложить полномочия депутата Львовского областного совета.

Соответствующее заявление он подал 6 мая.

Президент Руха Козловский сложил полномочия депутата Львовского облсовета - изображение 1

Свое решение Козловский прокомментировал следующим образом:

"Война еще четче расставляет приоритеты. Мне сейчас не до политики. У меня семья. Еще 360 детей учатся в Академии футбола. Есть футбольный клуб "Рух". И это все нужно развивать. У меня есть чем заниматься", — заявил уже бывший депутат.

Григорий Козловский стал депутатом Львовского областного совета по результатам местных выборов в октябре 2020-го года. В ЛОР он представляет фракцию "Европейская Солидарность".

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
Новини НТА

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