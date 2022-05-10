Президент Руха Козловский сложил полномочия депутата Львовского облсовета

Президент "Руха" Григорий Козловский решил сложить полномочия депутата Львовского областного совета.

Соответствующее заявление он подал 6 мая.

Свое решение Козловский прокомментировал следующим образом:

"Война еще четче расставляет приоритеты. Мне сейчас не до политики. У меня семья. Еще 360 детей учатся в Академии футбола. Есть футбольный клуб "Рух". И это все нужно развивать. У меня есть чем заниматься", — заявил уже бывший депутат.