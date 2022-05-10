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Президент Руха Козловский сложил полномочия депутата Львовского облсовета
Дал понять, что есть более важные дела
Фото: ФК Рух
Президент "Руха" Григорий Козловский решил сложить полномочия депутата Львовского областного совета.
Соответствующее заявление он подал 6 мая.
Свое решение Козловский прокомментировал следующим образом:
"Война еще четче расставляет приоритеты. Мне сейчас не до политики. У меня семья. Еще 360 детей учатся в Академии футбола. Есть футбольный клуб "Рух". И это все нужно развивать. У меня есть чем заниматься", — заявил уже бывший депутат.
Григорий Козловский стал депутатом Львовского областного совета по результатам местных выборов в октябре 2020-го года. В ЛОР он представляет фракцию "Европейская Солидарность".
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