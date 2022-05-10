Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Ставрополье" уничтожено - результаты работы воинов 81 ОАМБр. ФОТО
Украинские воины продолжают уничтожать врага
Генштаб ЗСУ
Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили российских оккупантов вместе с техникой.
"На фотографиях очередные результаты работы десантников 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины по уничтожению техники российских оккупантов", - говорится в Генштаба ВСУ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Генштаб ЗСУ
Популярное сейчас
- Швейцарская система. УЕФА утвердил новый формат ЛЧ с сезона-2024/25
- Представитель Хорватии. Назван новый соперник сборной Украины
- Бразильский центрбек Родриго назвал свой переход в Динамо ошибкой
- Срна назвал место, где Шахтер мог бы проводить матчи Лиги Чемпионов
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти