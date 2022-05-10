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"Ставрополье" уничтожено - результаты работы воинов 81 ОАМБр. ФОТО

Премьер-лига
(2 голосов)

Украинские воины продолжают уничтожать врага

"Ставрополье" уничтожено - результаты работы воинов 81 ОАМБр. ФОТО

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили российских оккупантов вместе с техникой.

"На фотографиях очередные результаты работы десантников 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины по уничтожению техники российских оккупантов", - говорится в Генштаба ВСУ.

"Ставрополье" уничтожено - результаты работы воинов 81 ОАМБр. ФОТО - изображение 1"Ставрополье" уничтожено - результаты работы воинов 81 ОАМБр. ФОТО - изображение 2"Ставрополье" уничтожено - результаты работы воинов 81 ОАМБр. ФОТО - изображение 3"Ставрополье" уничтожено - результаты работы воинов 81 ОАМБр. ФОТО - изображение 4

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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