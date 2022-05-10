  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Персона действительно исторического масштаба". Братья Суркисы - о смерти Леонида Кравчука
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Персона действительно исторического масштаба". Братья Суркисы - о смерти Леонида Кравчука

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый президент скончался сегодня

"Персона действительно исторического масштаба". Братья Суркисы - о смерти Леонида Кравчука

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис, а также его брат Григорий высказались о смерти Леонид Кравчука.

Читайте такжеУмер первый президент Украины Леонид Кравчук

"Покинул этот мир Леонид Макарович Кравчук. Перестало биться большое сердце достойного сына Украины – выдающегося политика, первого Президента нашего государства.

С его именем неразрывно связаны события переломного времени обретения Украиной независимости, развития демократического общества, утверждения страны как полноценного члена международного сообщества. На этот алтарь Леонид Кравчук – Гражданин и Патриот – положил весь свой опыт, свою мудрость, последовательность и принципиальность, стратегическое и дипломатическое умения.

Персона действительно исторического масштаба, вне политики он оставался светлым, отзывчивым Человеком – добрым товарищем, заботливым главой семьи, личностью слова и дела, казацкого характера, широченной души и искрометного юмора.

В лице Леонида Кравчука у всего украинского футбола и, в частности, у клуба "Динамо" Киев был искренний Друг. Руководитель попечительского совета ФК, он всегда оставался не просто преданным поклонником и тонким знатоком игры, но и авторитетным полпредом коллектива на внутренней и международной аренах.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного, оставившего по себе хорошую и долгую память. Почивайте с миром, Леонид Макарович!", - сказано в сообщении на официальном сайте киевлян.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Леонид Кравчук Григорий Суркис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде