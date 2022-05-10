"Персона действительно исторического масштаба". Братья Суркисы - о смерти Леонида Кравчука

Президент "Динамо" Игорь Суркис, а также его брат Григорий высказались о смерти Леонид Кравчука.

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"Покинул этот мир Леонид Макарович Кравчук. Перестало биться большое сердце достойного сына Украины – выдающегося политика, первого Президента нашего государства.

С его именем неразрывно связаны события переломного времени обретения Украиной независимости, развития демократического общества, утверждения страны как полноценного члена международного сообщества. На этот алтарь Леонид Кравчук – Гражданин и Патриот – положил весь свой опыт, свою мудрость, последовательность и принципиальность, стратегическое и дипломатическое умения.

Персона действительно исторического масштаба, вне политики он оставался светлым, отзывчивым Человеком – добрым товарищем, заботливым главой семьи, личностью слова и дела, казацкого характера, широченной души и искрометного юмора.

В лице Леонида Кравчука у всего украинского футбола и, в частности, у клуба "Динамо" Киев был искренний Друг. Руководитель попечительского совета ФК, он всегда оставался не просто преданным поклонником и тонким знатоком игры, но и авторитетным полпредом коллектива на внутренней и международной аренах.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного, оставившего по себе хорошую и долгую память. Почивайте с миром, Леонид Макарович!", - сказано в сообщении на официальном сайте киевлян.