Скрипник: Спортсмены на своем фронте должны быть первыми

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник высказался о мотивации футболистов сборной Украины во время войны в нашей стране.

"Мне кажется, каждый из нас, людей с украинским паспортом, всей душой и сердцем переживает о той ситуации, в которой мы все оказались. Каждый, кто делает что-то на любых площадках мира, показывает: "Я - украинец". Это хорошая возможность для наших ребят, чтобы нашей командой, как и нашими военными, все гордились. Это будет главным. Мы не просто хотим выйти и попробовать обыграть шотландцев, мы должны это сделать.

Сначала игрок настраивает сам себя в голове, и потом он выходит на поле. Каждый попробует отдать себя на 100 с чем-то процентов, чтобы победить. Тогда будет полегче. У нас большие примеры, и Мариуполь, и те города, которые сейчас под обстрелом этих дебилов. Мы, спортсмены, на своем фронте тоже должны быть первыми, чтобы наша страна нами гордилась", — заявил Скрипник.