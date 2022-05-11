Яшкин: Не удивлюсь, если Ребров и Шевченко станут одними из совладельцев Динамо

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Яшкин не видит проблем, если гранды УПЛ получат новых владельцев после войны.

— Была информация, что "Шахтер" приостановил выплату зарплат во время войны, "Динамо" собирается распродавать игроков. Как думаете, нашим грандам не угрожает исчезновение?

— Я не знаю, насколько важно хозяевам клубов будет вообще оставлять команды. Возможно, благотворительные матчи — это смотрины, чтобы продать игроков. Но это всё домыслы, мы же не знаем, что в головах у владельцев клубов.

— "Динамо" и "Шахтер" смогут существовать без Суркисов и Ахметова?

— Конечно, смогут, почему нет. Какая разница, кто будет давать деньги, главное — чтобы этот человек любил футбол. Владельцы клубов меняются и ничего страшного в этом нет.

— А если "Динамо" национализируют?

— Я не могу представить, чтобы государство могло сейчас отнять "Динамо" у Суркисов. Можно попросить продать или найти новых инвесторов, это да, но не отнимать.

— Давайте еще пофантазируем насчет возможных тренеров "Динамо". Как думаете, возвращение Реброва в "Динамо" реально?

— В качестве тренера шансов нет, здесь не будет перспектив. Но не удивлюсь, если Ребров и Шевченко станут одними из совладельцев клуба, чтобы удержать "Динамо" на плаву, - заявил Яшкин.