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Экс-игрок Руха: Разговоры о потенциальной войне начались в начале ноября
Легионер покинул Украину за неделю до начала конфликта
Фото: ФК Рух
Бывший американский нападающий "Руха" Де Росарио Осазе Тафари рассказал, как покидал львовский клуб.
"Я уехал из Украины за неделю до начала конфликта, поэтому мне во многом повезло. Другим людям не повезло. Разговоры о потенциальной войне начались примерно в начале ноября. Когда США посоветовали всем гражданам, проживающим в Украине, эвакуироваться, я знал, что нужно что-то делать немедленно.
Не поймите меня неправильно, но это не было страшно, сначала я не был слишком сосредоточен на этом, но когда это стало большой и масштабной историей, мы начали работать над тем, чтобы я покинул "Рух". Трудно было договориться о расторжении соглашения с клубом, поскольку у меня оставалось еще три года контракта.
Играть в чемпионате Украины и изучать разные аспекты игры стало для меня отличным опытом", – сказал Росарио.
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