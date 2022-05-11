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Бенфика заплатит Шахтеру за Нереса три млн евро
Но, фактически, "горняки" останутся ни с чем
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вингер донецкого "Шахтера" Давид Нерес в шаге от перехода в лиссабонскую "Бенфику".
Стороны согласовали сумму сделки трансфера в 15 миллионов евро, сообщает Goal.com. При этом 12 миллионов из этой суммы будут вычтены из долга горняков еще за покупку хавбека Педриньо.
В то же время, 3 миллиона евро все равно будут переведены "Бенфикой" на счета украинского клуба из-за бонуса, который украинцы обязаны выплатить футболисту. Таким образом, сумма сделки составит 15 миллионов евро. Бразилец прибудет в Португалию в июле этого года.
Напомним, что Давид стал игроком “Шахтера” в январе этого года, перейдя из "Аякса" за 12 миллионов евро. Однако из-за начала полномасштабной войны россии против Украины, он не успел дебютировать в официальных матчах дончан.
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