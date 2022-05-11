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Бенфика заплатит Шахтеру за Нереса три млн евро

Премьер-лига
(2 голосов)

Но, фактически, "горняки" останутся ни с чем

Бенфика заплатит Шахтеру за Нереса три млн евро

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Давид Нерес в шаге от перехода в лиссабонскую "Бенфику".

Стороны согласовали сумму сделки трансфера в 15 миллионов евро, сообщает Goal.com. При этом 12 миллионов из этой суммы будут вычтены из долга горняков еще за покупку хавбека Педриньо.

В то же время, 3 миллиона евро все равно будут переведены "Бенфикой" на счета украинского клуба из-за бонуса, который украинцы обязаны выплатить футболисту. Таким образом, сумма сделки составит 15 миллионов евро. Бразилец прибудет в Португалию в июле этого года.

Напомним, что Давид стал игроком “Шахтера” в январе этого года, перейдя из "Аякса" за 12 миллионов евро. Однако из-за начала полномасштабной войны россии против Украины, он не успел дебютировать в официальных матчах дончан.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
Goal.com

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