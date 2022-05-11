Переезд в Европу откладывается. Мудрик не готов покидать Шахтер - СМИ

Переезд 21-летнего вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в Европу, по всей видимости, откладывается.

Предметный интерес на Мудрика наблюдается со стороны английского "Брентфорда" и немецкого "Байера".

Британское издание Sky Sports сообщает, что англичане уже провели успешные переговоры с "Шахтером", но с футболистом пока не удается. Мудрик и "горняки" сомневаются в трансфере в другой клуб, пока в Украине продолжается война.

Также отмечается, что "Шахтер" по-прежнему рассчитывает выступить в следующем сезоне Лиги чемпионов, хотя военные действия могут всерьез осложнить это, если и вовсе не сделать невозможным.