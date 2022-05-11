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Президент Колоса: Если забрать футбол из Украины, мы тогда станем "ПМР" и начнем на лошадях ездить

Премьер-лига
(1 голосов)

В клубе продолжают платить игрокам 30% от зарплаты

Президент Колоса: Если забрать футбол из Украины, мы тогда станем "ПМР" и начнем на лошадях ездить

UA-Футбол
Новина українською

Президент ковалевского "Колоса" против переноса украинской Премьер-лиги за границу, ведь тогда мы станем "Приднестровьем". Об этом он сообщил в интервью каналам "Футбол".

"Мы не приостановили контракты с футболистами, а платим 30% от заработной платы. Ни один месяц мы не пропустили. Я благодарен, что они с пониманием отнеслись к этому. Они являются частью процесса, который называется война и горе в Украине.

Как забрать футбол из Украины? Мы тогда станем "Приднестровьем" и начнем на лошадях ездить.

Эти звери... Даже не могу их зверями назвать, потому что у зверей есть какие-то порядки и инстинкты. Эта нечисть унесла у нас нормальную и мирную жизнь. Мы сейчас хотим идти у них на поводу – забрать футбол и куда его отвезти? Я не думаю.

Перенести в Турцию, Польшу? Нет, это невозможно. Мы должны развивать военную инфраструктуру, ВСУ. Нужно работать над этим, а параллельно над футболом. Пусть уровень футбола упадет, пусть у нас не будет легионеров, но мы будем выращивать детей, которые будут играть в Украине", - отметил Засуха.

Напомним, что чемпионат Украины 2021/22 завершен досрочно после 18 туров. "Колос" финишировал на восьмом месте.

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В статье: Колос (Ковалевка) Андрей Засуха
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