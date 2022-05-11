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Шахтер получит за Нереса 3 миллиона евро
Клубы разобрались с долгами
shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Давид Нерес в скором времени подпишет контракт с "Бенфикой". Сумма сделки – 15 миллионов евро, сообщает Goal.com.
Сообщается, что 12 миллионов пойдут на погашение долга за трансфер Педриньо, который состоялся между клубами прошлым летом.
Таким образом "Шахтер" получит 3 миллиона евро.
Нерес перешел в донецкий клуб в январе, но из-за полномасштабного вторжения РФ так и не смог дебютировать в официальных матчах. По данным портала Transfermarkt Давиде перешел из "Аякса" за 12 миллионов евро.
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