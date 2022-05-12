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Селезнев: О рекорде не думаю, сейчас главное, чтобы закончилась война
Приоритеты во время войны поменялись
Фото: ФК Минай
Украинский нападающий "Миная" Евгений Селезнев высказался касательно своей дальнейшей карьеры и сокровенной мечты.
— Нахожусь в Ужгороде, тренируемся с ребятами из "Миная", кто остался здесь. Плюс с нами бегает Макс Шацких. Недавно в Ужгород приехал Богданович (Шаран - прим.). Теперь занимаемся под его присмотром.
— Болельщики беспокоятся, что вы можете завершить карьеру. Это правда?
— Хочу всех успокоить. В данный момент точно не планирую завершать карьеру. Буду играть, пока чувствую в себе силы, я ещё не сказал своего последнего слова. Покидать "Минай" не намерен. Хочу еще порадовать болельщиков своими голами в УПЛ и отплатить за то, что они верят в меня.
О рекорде сейчас не думаю, есть задачи поважнее, — чтобы закончилась война и мы наконец-то выгнали этих уродов с нашей земли. Уверен, это скоро случится и футбол вернётся в Украину.
— Как вы думаете, каков будет итог войны?
— Украина однозначно победит, и мы вернём себе все наши территории. Верю, что "Минай" сыграет против "Шахтёра" на заполненной "Донбасс Арене". Это моя мечта. А все те, кто пришёл на мою землю, пусть п***уют за русским кораблем, пощады им не будет. Я никому не прощу предательства моей матери-Украины и никогда не пойму тех, кто уехал во время войны, - сказал Селезнев.
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