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Селезнев: О рекорде не думаю, сейчас главное, чтобы закончилась война

Премьер-лига
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Приоритеты во время войны поменялись

Селезнев: О рекорде не думаю, сейчас главное, чтобы закончилась война

Фото: ФК Минай

Новина українською

Украинский нападающий "Миная" Евгений Селезнев высказался касательно своей дальнейшей карьеры и сокровенной мечты.

— Нахожусь в Ужгороде, тренируемся с ребятами из "Миная", кто остался здесь. Плюс с нами бегает Макс Шацких. Недавно в Ужгород приехал Богданович (Шаран - прим.). Теперь занимаемся под его присмотром.

— Болельщики беспокоятся, что вы можете завершить карьеру. Это правда?

— Хочу всех успокоить. В данный момент точно не планирую завершать карьеру. Буду играть, пока чувствую в себе силы, я ещё не сказал своего последнего слова. Покидать "Минай" не намерен. Хочу еще порадовать болельщиков своими голами в УПЛ и отплатить за то, что они верят в меня.

О рекорде сейчас не думаю, есть задачи поважнее, — чтобы закончилась война и мы наконец-то выгнали этих уродов с нашей земли. Уверен, это скоро случится и футбол вернётся в Украину.

— Как вы думаете, каков будет итог войны?

— Украина однозначно победит, и мы вернём себе все наши территории. Верю, что "Минай" сыграет против "Шахтёра" на заполненной "Донбасс Арене". Это моя мечта. А все те, кто пришёл на мою землю, пусть п***уют за русским кораблем, пощады им не будет. Я никому не прощу предательства моей матери-Украины и никогда не пойму тех, кто уехал во время войны, - сказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
Fanday

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