"Завершить карьеру – нет". Жена Пятов - о будущем капитана Шахтера

Жена голкипера "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова - Юлия, рассказала о возможном будущем капитана "горняков".

"Завершить карьеру – нет. Я вижу, что он готов играть. Андрей говорит: "У меня есть порох в пороховницах, я готов работать". К этому времени мы снова остались без дома, конечно, нужно работать. Он готов, у него есть силы. Возможно, это его еще больше мотивирует и дает энергию, что рано расслабляться.

Что касается "Шахтера", это будет зависеть только от самого клуба. Нужен ли Андрей "горнякам". Вообще непонятно, что будет с футболом происходить, никто не знает. Нет ответа, где состоится чемпионат, будет ли он.

Если клуб объявит, что не будет играть, то я буду просить мужа искать команду где угодно. Мне нужно детей в школу устраивать, старшую в университет, другого в садик. Нам нужно работать, я не работаю, но готова это делать.

Хотелось бы остаться в "Шахтере". Мы уже близки семьями футболистов, сколько лет вместе и пережили моменты, которые хочется сохранить и не терять друг друга. Больно будет бросать. "Шахтер" – это наша жизнь, большая часть нашей жизни", - заявила Юлия в интервью "Денисов TIME".

Контракт Пятова с донецким клубом действителен до лета 2023-го.