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27-го мая пройдет встреча клубов УПЛ. Имеется несколько сценариев для следующего сезона

Премьер-лига
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27-го мая пройдет встреча клубов УПЛ. Имеется несколько сценариев для следующего сезона

Фото: УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о возможных сценариях следующего сезона УПЛ, а также назвал дату собрания представителей клубов.

"У нас запланирована очная встреча на 27-е мая, на которую приглашены все клубы УПЛ и клубы, претендующие на повышение в классе, а также руководство УАФ и ПФЛ. На этом собрании мы обсудим все возможные варианты дальнейшего развития событий. Относительно чемпионата U-19, то большинство клубов поддержало предложение ФК "Рух", чтобы провести матчи в Польше. Пропозицію львівського клубу підтримали "Інгулець" та "Колос".

Относительно УПЛ будут обсуждаться несколько вариантов, и это не обязательно будет Турция. Но хочу отметить, что все клубы хотят играть в первую очередь в Украине, и вариант за границей будет рассматриваться только тогда, когда мы не сможем провести чемпионат дома.

Вариант чемпионата в феврале-мае на западе Украины нельзя сбрасывать со счетов. У нас уже были случаи, когда проводился сокращенный чемпионат. В этой ситуации радуют все клубы настроенные играть и понимают, что чемпионат должен стартовать. Осталось найти вариант, который удовлетворит все стороны.

Согласно регламенту, два клуба Первой лиги непосредственно выходят в УПЛ, а 3-4 места должны играть переходные матчи с 13 и 14 местами Премьер-лиги. Эти моменты мы также обсудим на собрании 27 мая", – заявил Дикий.

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В статье: УПЛ Евгений Дикий
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Источник:
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Комментарии (3)
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vgolovan (полтава)
12.05.2022 в 20:01
чи може футболісти думають що війна це не для них
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vgolovan (полтава)
12.05.2022 в 20:01
всі чемпіонати після війни а кому нічого робити то зараз є куди себе задіяти
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efim423 (odessa)
12.05.2022 в 20:14
по поводу чемпионата согласен , а вот работы и денег нет , а за границу не выпускают по крайне мере простых смертных
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