Источник: У Шахтера есть право обратного выкупа Пихаленка

Продавая Пихаленка в "Днепр-1", "Шахтер" оставил за собой право обратного выкупа. Об этом сообщает Игорь Цыганык.

"Днепр-1" выкупил контракт Пихаленка. Однако если днепряне получат по Александру предложения от других клубов, то "Шахтер" может может актировать опцию возвращению Пихаленка.

Я боюсь ошибиться в сумме, но по моему, миллион за него заплатили, а за полтора "Шахтер" может вернуть его назад", - заявил Цыганык.

Пихаленок в текущем сезоне провел 16 матчей, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.