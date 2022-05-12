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Источник: У Шахтера есть право обратного выкупа Пихаленка

Премьер-лига
(1 голосов)

Вчера хавбек громко заявил о себе

Источник: У Шахтера есть право обратного выкупа Пихаленка

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Продавая Пихаленка в "Днепр-1", "Шахтер" оставил за собой право обратного выкупа. Об этом сообщает Игорь Цыганык.

"Днепр-1" выкупил контракт Пихаленка. Однако если днепряне получат по Александру предложения от других клубов, то "Шахтер" может может актировать опцию возвращению Пихаленка.

Я боюсь ошибиться в сумме, но по моему, миллион за него заплатили, а за полтора "Шахтер" может вернуть его назад", - заявил Цыганык.

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Пихаленок в текущем сезоне провел 16 матчей, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.

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В статье: Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
Циганик LIVE

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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
12.05.2022 в 22:03
брехня
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LEVgcUqs (Чернігів)
12.05.2022 в 21:53
Ну кому він потрібен?
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