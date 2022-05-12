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Источник: У Шахтера есть право обратного выкупа Пихаленка
Вчера хавбек громко заявил о себе
Фото: СК Днепр-1
Продавая Пихаленка в "Днепр-1", "Шахтер" оставил за собой право обратного выкупа. Об этом сообщает Игорь Цыганык.
"Днепр-1" выкупил контракт Пихаленка. Однако если днепряне получат по Александру предложения от других клубов, то "Шахтер" может может актировать опцию возвращению Пихаленка.
Я боюсь ошибиться в сумме, но по моему, миллион за него заплатили, а за полтора "Шахтер" может вернуть его назад", - заявил Цыганык.
Пихаленок в текущем сезоне провел 16 матчей, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.
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