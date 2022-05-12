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Защитник Шахтера Додо не входит в планы чемпиона Португалии

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотя слухи ходили

Защитник Шахтера Додо не входит в планы чемпиона Португалии

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

На днях в европейской прессе была информация, что защитник "Шахтера" Додо попал в трансферные интересы "Порту". Однако есть источники, которые это опровергают.

По информации издания Record, чемпион Португалии не заинтересован в бразильце. У команды остаются проблемы на правом фланге обороны, однако свои трансферные цели руководство и тренер будут строить летом.

Додо - один из самых дорогих игроков "Шахтера". Ранее интерес к нему приписывали "Реалу" и "Бенфике".

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо Порту
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Источник:
Record

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