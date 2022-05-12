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Защитник Шахтера Додо не входит в планы чемпиона Португалии
Хотя слухи ходили
Фото: ФК Шахтер
На днях в европейской прессе была информация, что защитник "Шахтера" Додо попал в трансферные интересы "Порту". Однако есть источники, которые это опровергают.
По информации издания Record, чемпион Португалии не заинтересован в бразильце. У команды остаются проблемы на правом фланге обороны, однако свои трансферные цели руководство и тренер будут строить летом.
Додо - один из самых дорогих игроков "Шахтера". Ранее интерес к нему приписывали "Реалу" и "Бенфике".
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