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Павелко: Матчи сборной - это не только подготовка игроков, но и помощь стране

Премьер-лига
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Президент УАФ - о спаррингах сине-желтых

Павелко: Матчи сборной - это не только подготовка игроков, но и помощь стране

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о подготовке сборной Украины к матчу с Шотландией в рамках плей-офф отбора к ЧМ-2022.

"Боруссия", "Эмполи", "Риека", а следующий сбор будет после того, как игроки получат несколько дней отдыха, а также, когда все легионеры, которые будут иметь возможность присоединятся к команде. И пройти полным составом подготовку в товарищеских матчах и подготовиться к официальным. Уже есть два соперника, которые смогут порадовать наших болельщиков и тренерский штаб, чтобы подготовить наших игроков, которые находятся в разной игровой форме.

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После второго сбора, когда команды отдохнут, тренерским штабом будет решен состав, который отправится на матч с Шотландией. Очень важно, чтобы эти матчи не только позволили нашему тренерскому штабу подготовить игроков, но и помочь нашим воинам, деткам, стране в гуманитарных вопросах, - сказал Павелко в комментарии Футбол NEWS.

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В статье: Украина Андрей Павелко УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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