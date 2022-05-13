Динамо отмечает день рождения. Киевлян поздравил Шахтер

Футбольному клуб "Динамо" Киев исполнилось 95 лет. Именно 13 мая 1927 года считается датой основания столичного клуба.

В этот день состоялась регистрации устава Киевского пролетарского спортивного общества (ПСО) "Динамо" Межведомственной комиссией по делам общественных организаций и союзов. Эта дата была указана как в бывшей эмблеме клуба, так и в официальных документах ФИФА и УЕФА.

За свою историю киевляне завоевывали 16 титулов чемпиона Украины, 13 Кубков и 9 Суперкубков. Также на счету "бело-синих" 2 Кубка обладателей кубков и 1 Суперкубок УЕФА.

Добавим, что с поздравлением выступил донецкий "Шахтер":

"С нетерпением ждем наших новых встреч после победы Украины", — говорится в заявлении "горняков".

Пресс-служба киевлян моментально отреагировала на пожелание:

"Спасибо! До встречи на "Донбасс-Арене".