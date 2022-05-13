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Динамо отмечает день рождения. Киевлян поздравил Шахтер
У столичного клуба юбилей
фото - Олександр Приходько
Футбольному клуб "Динамо" Киев исполнилось 95 лет. Именно 13 мая 1927 года считается датой основания столичного клуба.
В этот день состоялась регистрации устава Киевского пролетарского спортивного общества (ПСО) "Динамо" Межведомственной комиссией по делам общественных организаций и союзов. Эта дата была указана как в бывшей эмблеме клуба, так и в официальных документах ФИФА и УЕФА.
За свою историю киевляне завоевывали 16 титулов чемпиона Украины, 13 Кубков и 9 Суперкубков. Также на счету "бело-синих" 2 Кубка обладателей кубков и 1 Суперкубок УЕФА.
Добавим, что с поздравлением выступил донецкий "Шахтер":
"С нетерпением ждем наших новых встреч после победы Украины", — говорится в заявлении "горняков".
???? Вітаємо з 95-м днем народження, @dynamokyiv! ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 13, 2022
???? З нетерпінням чекаємо на наші нові зустрічі після перемоги ????????#Shakhtar #Dynamo #Україна #Ukraine #StandWithUkraine
Пресс-служба киевлян моментально отреагировала на пожелание:
"Спасибо! До встречи на "Донбасс-Арене".
Дякуємо! ❤️ До зустрічі на «Донбас-Арені» ????????— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 13, 2022
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