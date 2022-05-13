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Ахметов: Желаю Динамо новых громких побед и исторических достижений

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент "Шахтера" поздравил киевский клуб с 95-летием

Ахметов: Желаю Динамо новых громких побед и исторических достижений

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов поздравил киевское "Динамо" с 95-летием столичного клуба.

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"Поздравляю руководство, сотрудников и болельщиков ФК "Динамо" (Киев) с 95-летием клуба.

Великая история киевского "Динамо" – это история больших побед и свершений, это десятки выигранных трофеев и успехи на международной арене, это уважение футбольного мира и преданность миллионов людей. "Динамо" давно и прочно является символом не только украинского футбола, но и сильной независимой Украины.

Историю "Динамо" писали многие поколения выдающихся руководителей, талантливых игроков, тренеров и работников клуба, но одно все эти годы оставалось неизменным – стремление сохранять славные динамовские традиции и достигать самых высоких целей.

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Амбиции и желание побеждать всегда объединяли "Динамо" и "Шахтер", а еще обеспечивали красивое соперничество наших клубов на футбольном поле. Противостояние "Шахтера" и "Динамо" – это украшение украинского чемпионата, а наши матчи в Донецке на "Донбасс Арене" и в Киеве на "Олимпийском" – это самые лучшие и памятные игры в истории клубов.

Сегодня все мы живем в ожидании главной, общей для нашей страны победы. И я от всего сердца надеюсь, что совсем скоро "Динамо" и "Шахтер" вновь встретятся на стадионах мирной, процветающей Украины и проведут еще много ярких матчей при заполненных трибунах.

Желаю болельщикам "Динамо" мира и добра, а клубу – новых громких побед и исторических достижений", - цитирует Ахметова пресс-служба донецкого клуба.

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В статье: Ринат Ахметов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (1)
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Oлeкcин (Н.)
13.05.2022 в 11:49
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