  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Уже без сборников. Сегодня Динамо сыграет очередной благотворительный матч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уже без сборников. Сегодня Динамо сыграет очередной благотворительный матч

Премьер-лига
(1 голосов)

В соперниках - один из лидеров эстонского футбола

Уже без сборников. Сегодня Динамо сыграет очередной благотворительный матч

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня, 13 мая киевское "Динамо" проведет очередной благотворительный поединок в Европе. Соперником киевлян станет один из лидеров клубов Эстонии - таллиннская "Флора".

Матч состоится в Таллинне на стадионе A.Le Coq Arena. Начало встречи - в 19:00. Все средства, вырученные от реализации билетов на матчи, направляются на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российским агрессором.

Трансляция поединка состоится на телеканалах 2+2, 1+1 international, УНИАН, M1 и Динамо Киев TV, видеосервисах 1+1 video, Vodafone TV и Киевстар ТВ, YouTube-каналах Динамо Киев, ТСН, 2+2, Профутбол и Footballhub.

Напомним, что сейчас 11 динамовцев находятся в расположении сборной Украины: Георгий Бущан, Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш и Артем Беседин.

Читайте такжеДинамо отмечает день рождения. Киевлян поздравил Шахтер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Флора (Таллинн)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Київ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде