Уже без сборников. Сегодня Динамо сыграет очередной благотворительный матч

Сегодня, 13 мая киевское "Динамо" проведет очередной благотворительный поединок в Европе. Соперником киевлян станет один из лидеров клубов Эстонии - таллиннская "Флора".

Матч состоится в Таллинне на стадионе A.Le Coq Arena. Начало встречи - в 19:00. Все средства, вырученные от реализации билетов на матчи, направляются на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российским агрессором.

Трансляция поединка состоится на телеканалах 2+2, 1+1 international, УНИАН, M1 и Динамо Киев TV, видеосервисах 1+1 video, Vodafone TV и Киевстар ТВ, YouTube-каналах Динамо Киев, ТСН, 2+2, Профутбол и Footballhub.

Напомним, что сейчас 11 динамовцев находятся в расположении сборной Украины: Георгий Бущан, Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш и Артем Беседин.