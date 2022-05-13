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В Легии подтвердили переговоры с Шахтером о проведении матчей ЛЧ в Польше

Премьер-лига
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Это оптимальный вариант для горняков

В Легии подтвердили переговоры с Шахтером о проведении матчей ЛЧ в Польше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент варшавской "Легии" Дариуш Миодуски сообщил, что ведет переговоры с донецким "Шахтером" о проведении "горняками" домашних матчей Лиги чемпионов-2022/23 на стадионе его команды. Его слова передает издание Sportowe Fakty.

"На данном этапе могу только подтвердить, что мы работаем над этим вопросом вместе с "Шахтером". Скоро мы будем понимать больше и, конечно же, сообщим вам все подробности", - сказал Миодуски.

Напомним, после отстранение российских клубов от еврокубков, а также вылета "Вильярреала" из Лиги Чемпионов, "Шахтер" автоматически попал в групповой этап следующего сезона.

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В статье: Шахтер (Донецк) Легия (Варшава)
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Источник:
Sportowe Fakty

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