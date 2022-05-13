"Динамо было, есть и будет всегда".Суркис поздравил киевский клуб с юбилеем

Сегодня, 13 мая, киевское "Динамо" отмечает 95-летний юбилей со дня основания. Президент столичного клуба Игорь Суркис обратился к болельщикам в связи с такой знаковой датой.

"Сегодня киевскому "Динамо" исполняется 95 лет. По этому случаю можно было бы вспомнить о том, что с первого дня своего существования и по сей день команда неизменно выступает под своим названием в неизменной бело-синей форме и борется за победу во всех турнирах, в которых участвует. Но сегодня упоминается другое – в этом году второй раз за свою почти столетнюю историю киевское "Динамо" не доиграло до конца чемпионат. Впервые это произошло летом 1941 года, когда футбольный чемпионат прервало нападение немецких захватчиков. Теперь чемпионат приостановлен из-за нападения захватчиков российских.

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Ни у кого из футболистов, тренеров, работников футбольного клуба "Динамо" (Киев) не было и нет никаких сомнений в том, что напавших на нашу землю агрессоров 24 февраля 2022 года ждет та же участь, что и агрессоров, которые напали на нас 22 июня 1941-го. Мы все ни на минуту не сомневались и не сомневаемся в нашей полной победе над врагом. И потому работаем каждый на своем месте над тем, чтобы сохранить киевское "Динамо" в эти нелегкие времена страшных испытаний.