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"Динамо было, есть и будет всегда".Суркис поздравил киевский клуб с юбилеем

Премьер-лига
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Владелец киевского клуба обратился к болельщикам

"Динамо было, есть и будет всегда".Суркис поздравил киевский клуб с юбилеем

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Сегодня, 13 мая, киевское "Динамо" отмечает 95-летний юбилей со дня основания. Президент столичного клуба Игорь Суркис обратился к болельщикам в связи с такой знаковой датой.

"Сегодня киевскому "Динамо" исполняется 95 лет. По этому случаю можно было бы вспомнить о том, что с первого дня своего существования и по сей день команда неизменно выступает под своим названием в неизменной бело-синей форме и борется за победу во всех турнирах, в которых участвует. Но сегодня упоминается другое – в этом году второй раз за свою почти столетнюю историю киевское "Динамо" не доиграло до конца чемпионат. Впервые это произошло летом 1941 года, когда футбольный чемпионат прервало нападение немецких захватчиков. Теперь чемпионат приостановлен из-за нападения захватчиков российских.

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Ни у кого из футболистов, тренеров, работников футбольного клуба "Динамо" (Киев) не было и нет никаких сомнений в том, что напавших на нашу землю агрессоров 24 февраля 2022 года ждет та же участь, что и агрессоров, которые напали на нас 22 июня 1941-го. Мы все ни на минуту не сомневались и не сомневаемся в нашей полной победе над врагом. И потому работаем каждый на своем месте над тем, чтобы сохранить киевское "Динамо" в эти нелегкие времена страшных испытаний.

Благодаря этому футболисты и тренеры не только первой команды, но и молодежных, юношеских и детских команд клуба могут продолжать тренировки. Основной состав провел и проведет ряд благотворительных матчей в разных странах Европы. Лучшие игроки "Динамо" готовятся в составе сборной Украины к отборочным матчам мирового первенства. Инфраструктура клуба также поддерживается в надлежащем состоянии. И как только это станет возможным, киевское "Динамо" продолжит выступления на футбольных полях Украины перед украинскими болельщиками!

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К сожалению, мы не знаем пока, когда это произойдет. Одно можем сказать точно – киевское "Динамо" было, есть и будет всегда. Вместе со своими болельщиками команда с честью выдержит это испытание, как выдерживала до этого другие вызовы истории.

95-летняя история футбольных побед киевского "Динамо" была и всегда будет неотъемлемой частью истории Украины, которая началась не в 1991 году, а на тысячу лет раньше и будет продолжаться вопреки всем нашим врагам! При поддержке наших болельщиков мы будем продолжать эту историю новыми победами!

Слава Украине!", - цитирует Суркиса пресс-служба киевлян.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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