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Защитник Шахтера: Сразу после начала войны решил, что буду помогать всем, чем смогу

Премьер-лига
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И он действительно это делал

Защитник Шахтера: Сразу после начала войны решил, что буду помогать всем, чем смогу

Фото Павла Кубанова - УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Шахтера" рассказал о своей помощи после начала военных действий на территории Украины.

"Сразу для себя решил, что буду помогать всем, чем смогу. У меня много друзей пошли в тероборону, есть знакомые в военкоматах, переговорил с ними, узнал, в чем нуждаются, – продукты, экипировка. Затем на своей машине начал ездить в магазины, все покупал. По два-три раза в день загружался в гипермаркете, брал одежду, снаряжение, еду, какие-то даже мелочи, те же спички обычные – и все это развозил по блокпостам в Полтаве и по области. Ездил с утра и пока не начинался комендантский час.

Эти два месяца все время был за рулем. И также нас попросили дежурить в селе с 20:00 до 6:00, во время действия комендантского часа. Дежурства были в первые две-три недели практически через день. Почему решил участвовать в теробороне? Я – украинец и такой же точно человек, как те ребята, которые пошли на войну. Мне кажется, в такой ситуации необходимо сплотиться, быть единым целым и друг другу помогать", - заявил Корниенко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Источник:
ФК Шахтер

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