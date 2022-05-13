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Ванат в атаке, капитанская повязка для Бойко. Состав Динамо на благотворительный матч
Не самый оптимальный набор футболистов по известным причинам
Фото: ФК Динамо
Сегодня киевское "Динамо" проведет благотворительный матч против эстонской "Флоры". Стал известен стартовый состав чемпиона Украины.
Выбор у Луческу был достаточно ограниченным, поскольку вся основа "бело-синих" отправилась в расположение сборной. Сегодня будут задействованы игроки юношеской команды.
Состав "Динамо": Бойко, Кравченко, Бурда, Боль, Вивчаренко, Дубинчак, Шепелев, Андриевский, Антюх, В. Волошин, Ванат
Сегодняшний поединок
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