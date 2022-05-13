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Ванат в атаке, капитанская повязка для Бойко. Состав Динамо на благотворительный матч

Премьер-лига
(1 голосов)

Не самый оптимальный набор футболистов по известным причинам

Ванат в атаке, капитанская повязка для Бойко. Состав Динамо на благотворительный матч

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
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Сегодня киевское "Динамо" проведет благотворительный матч против эстонской "Флоры". Стал известен стартовый состав чемпиона Украины.

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Выбор у Луческу был достаточно ограниченным, поскольку вся основа "бело-синих" отправилась в расположение сборной. Сегодня будут задействованы игроки юношеской команды.

Состав "Динамо": Бойко, Кравченко, Бурда, Боль, Вивчаренко, Дубинчак, Шепелев, Андриевский, Антюх, В. Волошин, Ванат

Сегодняшний поединок начнется в 19:00.

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В статье: Динамо (Киев)
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