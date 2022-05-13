"Через месяц-два начнем подготовку к сезону". Коммерческий директор Шахтера - о будущем клуба

Коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко дал интервью испанскому изданию Marca. Он рассказал о жизни клуба после российского вторжения, а также поделился информацией о возможном будущем команды.

"Несмотря на войну, которую переживает ваша страна, "Шахтер" существует, не так ли?

Мы недавно организовали несколько товарищеских встреч, чтобы собрать деньги и пожертвовать тем, кто больше всего в них нуждается. Благотворительный тур подошёл к концу, сейчас игроки тренируются со сборной. Они вернутся через несколько недель, и я поеду с ними в Киев.

Какова текущая ситуация в клубе?

Клуб существует. Граждане Украины находятся в сборной, а иностранцы уехали домой до июня этого года. Наш клуб напрямую выходит в Лигу Чемпионов, и через месяц-два мы начнем подготовку к новому сезону. Другое дело, что будет с нашей украинской лигой. В этом месяце у нас будет встреча, чтобы обсудить с федерацией и президентами команд, как мы можем начать чемпионат.

Где вы планируете играть?

Нашим приоритетом является обеспечение безопасности наших людей, так что это зависит от многих вещей. Если ситуация останется прежней, в Украине играть не получится, так что скорее всего в Польше или Турции. Чемпионат мира в этом году стартует очень рано, поэтому у нас есть всего два-три месяца, чтобы завершить чемпионат.

Каково положение клуба с коммерческой точки зрения?

Мы потеряли наш стадион в Донецке в 2014-м году из-за конфликта, начатого Россией. До 2017-го года мы играли во Львове, потом переехали в Харьков, а оттуда в Киев. Мы много путешествуем. Сейчас, когда началась война, стадион пуст, но мы платим определенную сумму персоналу, чтобы поддерживать его, и приятно знать, что все живы.

Как влияет на клуб три переезда в разные города?

С 2014-го года продажи билетов на матчи чемпионата Украины начали падать, и то же самое произошло и в нашем клубе. С одной стороны, мы потеряли доход на стадионе, но в то же время прибавили в других дополнительных услугах.

Готов ли "Шахтер" к следующему сезону в Лиге чемпионов?

Конечно, с 2014-го года мы столкнулись со многими проблемами, чтобы играть на выезде. Мы готовы организовать и провести матчи высокого уровня за пределами нашего стадиона, хотя мы все еще надеемся, что сможем сыграть в Украине.

Как вы считаете, можно ли будет играть в Украине в сентябре?

С тех пор как началось вторжение, я не могу сказать, возможно что-то или нет. Для меня эта война была невозможна... и она происходит.

Чувствуете ли вы солидарность со стороны европейских футбольных команд?

Конечно, когда началась война, все футбольные клубы Европы поддерживали Украину. Все болельщики по всему миру объединились за Украину.

Что насчет солидарности от какого-либо российского клуба или игрока?

Нет, нет. Не думаю, что российские команды будут вести себя иначе, чем их правительство. Они просто ничего не делают и украинских игроков тоже не поддерживают.

Хотели бы вы в ближайшее время сыграть благотворительный матч в Испании?

У нас было предложение от "Валенсии", и мы были бы более чем рады сыграть против такого крупного клуба. Так же как и против "Реала" или "Барселоны", но у них плотный график. Прежде всего, у "Реала" после выхода в финал Лиги чемпионов.

Когда бразильцы "Шахтера" вернутся в клуб?

У них есть разрешение ФИФА отсутствовать до июня. После будет обсуждаться вопрос о том, что будет с их контрактом далее.

Что вы знаете о владельце, Ринате Ахметове?

Президент поддерживает клуб, но еще больше поддерживает Украину, и дает много денег на благотворительность и на борьбу для украинской армии.

В приоритете не футбол, а, очевидно, сами города и горожане.

Конечно, люди потеряли свои дома. У некоторых людей не осталось домой, и они не знают, где жить. Это большая трагедия. Много жизней было потеряно.

Как сборная Украины готовится к июньским отборочным матчам чемпионата мира в Катаре?

Сейчас они в Словении и перед матчем с Шотландией проведут пару товарищеских матчей. Они действительно мотивированы бороться за Украину и бороться за выход на Мундиаль. Против Шотландии - это будет больше, чем игра", - заявил Кириленко.