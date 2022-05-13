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В честь дня рождения. Динамо без сборников одолело эстонского соперника

Премьер-лига
(2 голосов)

Да, Ванат снова отличился

В честь дня рождения. Динамо без сборников одолело эстонского соперника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" провело очередной благотворительный матч. Хотя нет, не очередной. Сегодняшняя встреча против эстонской "Флоры" была особенной по ряду причин. Во-первых, 13-го мая легендарный украинский клуб празднует день рождения; во-вторых, Луческу вынужден был обходиться без сборников. То есть, в праздничный день вышел далеко не самый боевой состав чемпиона Украины.

Правда это не помешало победить. Киевляне были лучше, причем лучше по ходу всего матча, а не только во время отдельных отрезков. Еще до перерыва коллектив Луческу отличился дважды - Волошин счет открыл, а Бурда удвоил. После перерыва настырность киевлян продолжала расти, что привело к третьему точному удару. В очередной раз в рамках благотворительного тура отличился Владислав Ванат.

3:0. Очередной добротный матч киевлян на сборах. И очередная победа, и даже сборники не понадобились.

Благотворительный матч, 13.05.2022
"Динамо" - "Флора" 3:0
Голы: Волошин 16, Бурда 43, Ванат 60
"Динамо": Бойко (Нещерет 46) - Кравченко (Малыш 64), Боль, Бурда (Дячук 79), Вивчаренко - Андриевский, Шепелев - Антюх (Царенко 64), Волошин (Бражко 79), Дубинчак - Ванат

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
13.05.2022 в 21:24
А может помянули Лобановского в день его смерти... ( Сборникам там нечего было делать на горбатом и лысом поле. Как раз для пацанов поляна.
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