В честь дня рождения. Динамо без сборников одолело эстонского соперника

Киевское "Динамо" провело очередной благотворительный матч. Хотя нет, не очередной. Сегодняшняя встреча против эстонской "Флоры" была особенной по ряду причин. Во-первых, 13-го мая легендарный украинский клуб празднует день рождения; во-вторых, Луческу вынужден был обходиться без сборников. То есть, в праздничный день вышел далеко не самый боевой состав чемпиона Украины.

Правда это не помешало победить. Киевляне были лучше, причем лучше по ходу всего матча, а не только во время отдельных отрезков. Еще до перерыва коллектив Луческу отличился дважды - Волошин счет открыл, а Бурда удвоил. После перерыва настырность киевлян продолжала расти, что привело к третьему точному удару. В очередной раз в рамках благотворительного тура отличился Владислав Ванат.

3:0. Очередной добротный матч киевлян на сборах. И очередная победа, и даже сборники не понадобились.

Благотворительный матч, 13.05.2022

"Динамо" - "Флора" 3:0

Голы: Волошин 16, Бурда 43, Ванат 60

"Динамо": Бойко (Нещерет 46) - Кравченко (Малыш 64), Боль, Бурда (Дячук 79), Вивчаренко - Андриевский, Шепелев - Антюх (Царенко 64), Волошин (Бражко 79), Дубинчак - Ванат