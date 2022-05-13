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Без сборников, без особых проблем. Динамо - Флора 3:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Легкая победа в благотворительной игре

Без сборников, без особых проблем. Динамо - Флора 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: FC Flora Tallinn

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор контрольного матча между киевским "Динамо" и эстонской "Флорой". Несмотря на отсутствие сборников, "бело-синие" добыли легкую победу, забив три безответных гола в свой день рождения.

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Благотворительный матч, 13.05.2022
"Динамо" - "Флора" 3:0
Голы: Волошин 16, Бурда 43, Ванат 60

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В статье: Динамо (Киев) Флора (Таллинн)
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