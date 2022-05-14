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Гусев: Выиграли у Флоры с таким счетом благодаря огромному желанию и самоотдаче
Но главной составляющей поединка была не спортивная
Фото: ФК Динамо Киев
Ассистент главного тренера "Динамо" Олег Гусев прокомментировал разгром "Динамо" эстонской "Флоры":
“ – Прежде всего, хотел бы поблагодарить “Флору”, которая пригласила нас в такое тяжелое время сыграть такую важную игру. Мы хотим еще раз привлечь внимание к тому, что происходит у нас в стране, поддержать наших беженцев и военных. Получилась хорошая игра. Надеюсь, скоро все наладится. Большое спасибо.
– Что можете сказать об уровне поединка и уровне вашего сегодняшнего соперника?
– В этом матче спортивная составляющая была не главной. Основное – провести этот поединок. Счет 3:0 в нашу пользу, пожалуй, не совсем отражает реальное положение вещей. Недаром “Флора” – чемпион своей страны и постоянно играет в еврокубках. Это добротная команда, но мы сейчас сильнее. Эта победа для нас нужна, ведь она для нашего народа, для нашей страны. Мы сегодня выиграли с таким счетом благодаря огромному желанию и самоотдаче”, - сказал Гусев.
Отметим, что это был уже седьмой товарищеский матч киевлян в рамках благотворительного турне "За мир". В общей сложности на счету "Динамо" пять побед и две ничьи на протяжении этих встреч.
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