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Дикий: Вариант проведения УПЛ за границей будет актуален только если не сможем провести турнир дома

Премьер-лига
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Функционер поделился информацией об особенностях проведения чемпионата

Дикий: Вариант проведения УПЛ за границей будет актуален только если не сможем провести турнир дома

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о возможном формате следующего сезона чемпионата:

– В качестве рабочего варианта для следующего чемпионата УПЛ рассматривается турецкая Анталия?

– Я бы так не сказал. Будут обсуждаться несколько вариантов, и это не обязательно будет Турция. Но хочу отметить, что все клубы хотят играть в первую очередь в Украине, и вариант за границей будет рассматриваться только тогда, когда мы не сможем провести чемпионат дома.

— Экспресс-вариант чемпионата в феврале-мае на западе Украины реальный?

— Этот вариант тоже нельзя сбрасывать со счетов. У нас уже были случаи, когда проводился сокращенный чемпионат. В этой ситуации радует, что все клубы настроены играть и понимают, что чемпионат должен стартовать. Осталось найти вариант, удовлетворяющий все стороны.

— На повышение в классе из Первой лиги претендуют только "Металлист" и "Кривбасс"?

— Согласно регламенту, два клуба Первой лиги непосредственно выходят в УПЛ, а 3-4 места должны играть переходные матчи с 13 и 14 местами Премьер-лиги. Эти моменты мы также обсудим на собрании 27 мая, – прокомментировал Дикий.

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В статье: УПЛ Евгений Дикий
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Источник:
FanDay

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