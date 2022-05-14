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Полузащитник Динамо: ВСУ – больше, чем герои

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Всем сердцем и душой с ними

Полузащитник Динамо: ВСУ – больше, чем герои

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский прокомментировал победный матч киевлян против "Флоры" (3:0):

“ – Я также хотел бы прежде всего поблагодарить “Флору”, а также всех эстонцев. Мы чувствуем вашу поддержку, и это очень ценно в такой сложный момент. Спасибо вам огромное.

– Такие матчи всегда имеют две стороны – спортивную и эмоциональную. Как вы переключаетесь между ними во время игры, и что происходит в мыслях у футболиста во время таких особых матчей, каким был этот поединок?

– Это сложно передать словами (едва сдерживает слезы). В первую очередь думаю о нашем народе, который сейчас переживает трудный период. Мы верим, что скоро все закончится нашей победой и останется в прошлом как страшный сон. Хочу поблагодарить европейские страны, всех, кто поддерживает Украину, это очень ценно, мы все это чувствуем. Вместе мы победим фашизм. Действительно, сейчас сложно говорить непосредственно о футболе.

Также хочу поблагодарить наших защитников, ВСУ – они больше, чем герои. Мы всем сердцем и душой с ними. Вся наша команда, тренерский штаб, персонал помогает, как может. Думаю, здесь мы можем быть наиболее эффективными для них и нашей страны”, - сказал Андриевский.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо

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