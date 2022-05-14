Мирон Маркевич: Возглавить Шахтер? Почему бы и нет?

Известный украинский коуч и экс-председатель комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич прокомментировал слова Рустама Худжамова, что он готов баллотироваться на пост президента УАФ:

– Рустам – футбольный человек, он имеет полное право на это.

– Худжамов – резкий парень. Смог бы навести порядок в УАФ?

– Давайте не будем опережать события. У него есть желание, почему нет? Это его право.

– Вы довольны украинским футбольным руководством, в частности, Павелком?

– Что вы меня провоцируете? Я уже давно там не работаю и не хочу.

Сейчас вообще не до футбола, каждый день гибнут люди. Нужно сначала основной вопрос решить, а затем приступать к футболу.

– А вы готовы пойти на выборы президента УАФ?

– Да мне уже куча лет. Я – тренер, а не руководитель. Что я могу – это тренировать. Это мое. А быть каким-нибудь функционером... Я это попробовал и понял, что это не мое. Мой приоритет – тренерская работа. Нужно делать то, что ты умеешь.

– Где Дзерби, возможно, покинет "Шахтер". Готовы возглавить донецкий клуб?

– Не знаю, я же не могу себя назначить.

– А если бы вам предложили?

- Почему бы и нет? – сказал Маркевич.