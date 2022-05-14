Мудрик рассказал, к какому варианту продолжения карьеры склоняется. Претенденты – Байер и Брентфорд

Вингер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик поделился своими предпочтениями по вариантам дальнейшего развития карьеры. Напомним, что на украинца претендуют клубы АПЛ и Бундеслиги – "Брентфорд" и "Байер" соответственно.

— Михаил, вокруг твоего возможного трансфера в СМИ сейчас много информации…

— Я сконцентрирован на футболе. Сейчас все мои мысли о сборной Украины и "Шахтере".

— Тем не менее, тобой интересуются большое количество клубов с европейским именем. К переходу в какой из них склоняешься?

— Я игрок "Шахтера", но если клуб примет предложением "Байера" — было бы здорово. Для себя я принял решение, что это — единственный клуб в который я хочу перейти. Чемпионат Германии, молодая амбициозная команда, сильный тренер, Лига чемпионов, новый вызов. Если нет — останусь в "Шахтере".

— В прессе активно пишут про настойчивый интерес со стороны "Брентфорда".

— Я знаю, но при всем уважении, я однозначно не перейду в "Брентфорд". Это середняк АПЛ, который не участвует в еврокубках — а для меня самый важный момент участие в Лиге чемпионов. Я и мои представители поблагодарили "Брентфорд" за это предложение, но мы давно вышли из переговоров. Вопрос по переходу в "Брендфорд" однозначно закрыт.

Повторю еще раз — я игрок "Шахтера", и мое дело играть. А решение о моем переходе примет руководство "Шахтера".