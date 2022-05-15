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"Любой украинский тренер хотел бы тренировать Шахтер" - тонкий намек от Остапа Маркевича
Также у тренера есть официальное предложение от Вильярреала
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
Главный тренер "
Также наставник готов рассмотреть предложение от "Шахтера", если такое поступит.
– Остап Миронович, Де Дзерби намекнул, что покинет "Шахтер". Кто из украинских тренеров мог бы подойти донецкой команде?
— В Украине достаточно много специалистов с современным взглядом на футбол. Думаю, "Шахтеру" вполне реально найти среди украинцев хорошего тренера.
— Вы тренировали много молодых игроков "Шахтера" в Мариуполе, которые могут стать ключевыми в обновленном "Шахтере". Вы можете представить себя в роли тренера "Шахтера"?
— Любой украинский тренер хотел бы тренировать "Шахтер", и представляет себя тренером команды, которая будет играть в Лиге чемпионов. Но этот вопрос больше не ко мне, а к руководству "Шахтера".
— Какие у вас планы на дальнейшую карьеру?
— У меня есть официальное предложение от "Вильярреала" — вернуться в Академию. Здесь заключаются контракты на год, пока я взял время на раздумье. У меня состоялся разговор с руководством. Мы еще не обговаривали, на какую должность, это не столь важно на данный момент. Я готов работать и приносить пользу.
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