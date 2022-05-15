"Любой украинский тренер хотел бы тренировать Шахтер" - тонкий намек от Остапа Маркевича

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич рассказал, что у него есть предложение вернуться в Академию "Вильярреала", где он уже работал в период с 2016 до 2019 года.

Также наставник готов рассмотреть предложение от "Шахтера", если такое поступит.

– Остап Миронович, Де Дзерби намекнул, что покинет "Шахтер". Кто из украинских тренеров мог бы подойти донецкой команде?

— В Украине достаточно много специалистов с современным взглядом на футбол. Думаю, "Шахтеру" вполне реально найти среди украинцев хорошего тренера.

— Вы тренировали много молодых игроков "Шахтера" в Мариуполе, которые могут стать ключевыми в обновленном "Шахтере". Вы можете представить себя в роли тренера "Шахтера"?

— Любой украинский тренер хотел бы тренировать "Шахтер", и представляет себя тренером команды, которая будет играть в Лиге чемпионов. Но этот вопрос больше не ко мне, а к руководству "Шахтера".

— Какие у вас планы на дальнейшую карьеру?

— У меня есть официальное предложение от "Вильярреала" — вернуться в Академию. Здесь заключаются контракты на год, пока я взял время на раздумье. У меня состоялся разговор с руководством. Мы еще не обговаривали, на какую должность, это не столь важно на данный момент. Я готов работать и приносить пользу.