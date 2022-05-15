Журналист Динамо: ПСЖ, Барселона и Милан не сдержали слова, пообещав сыграть благотворительные матчи

Французский "Пари Сен-Жермен", испанская "Барселона" и итальянский "Милан" не сдержали обещания провести благотворительный матч с "Динамо". Об этом сообщил журналист киевлян Андрей Шахов.

“Представьте себе, что вас пригласила домой красивая девушка. Вы нарядились, подготовились, вызвали такси и приехали. Стоите себе у нее под домом, но она выключила телефон и не отвечает.

Вы не теряете надежды. Звоните и звоните. Но телефон выключен.

Приблизительно такая ситуация была у "Динамо" и "Шахтера" в сериях благотворительных матчей. Из перечисленных грандов сдержалась только "Боруссия" Д.

Может, нашими соперниками были и небольшие клубы, но они точно с большим сердцем. Делайте выводы сами”, – написал Шахов.