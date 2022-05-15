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Журналист Динамо: ПСЖ, Барселона и Милан не сдержали слова, пообещав сыграть благотворительные матчи
Бывает и такое
Фото: ФК Динамо Киев
Французский "Пари Сен-Жермен", испанская "Барселона" и итальянский "Милан" не сдержали обещания провести благотворительный матч с "Динамо". Об этом сообщил журналист киевлян Андрей Шахов.
“Представьте себе, что вас пригласила домой красивая девушка. Вы нарядились, подготовились, вызвали такси и приехали. Стоите себе у нее под домом, но она выключила телефон и не отвечает.
Вы не теряете надежды. Звоните и звоните. Но телефон выключен.
Приблизительно такая ситуация была у "Динамо" и "Шахтера" в сериях благотворительных матчей. Из перечисленных грандов сдержалась только "Боруссия" Д.
Может, нашими соперниками были и небольшие клубы, но они точно с большим сердцем. Делайте выводы сами”, – написал Шахов.
Напомним, что за период благотворительного турне "Динамо" провело семь матчей: против "Легии", "Галатасарая", "Клужа", "Боруссии" Д, "Динамо" С, "Базеля" и "Флоры". В общей сложности на счету киевлян пять побед и два ничейных результата.
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