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Вирт: Шахтер мог бы принять Скрипник. И для Реброва это не чужая команда
Интересные варианты
Фото: facebook.com/alainfcae
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт порассуждал о том, кто может заменить Роберто Де Дзерби на посту главного тренера "
- Юрий Николаевич, Де Дзерби намекнул, что покинет "Шахтер". Кто из украинских тренеров мог бы подойти донецкой команде?
- Первым на ум сразу приходит Виктор Скрипник. Также читал в прессе, что Сергей Ребров хочет вернуться и работать в Украине. Для него "Шахтер" тоже не чужая команда, хотя большую часть карьеры он провел в "Динамо", но начинал в донецкой команде.
Думаю, эти две кандидатуры самые подходящие для "Шахтера", но решать будут руководители. Скрипник и Ребров уже доказали в предыдущих клубах, что являются серьезными специалистами.
- Вы долгое время выступали в "Шахтере". Если вам предложили должность главного тренера, согласились бы?
- Это из области фантастики, а я реалист (смеется). Я понимаю, что на сегодняшний день мне еще нужно много работать и учиться. А в будущем, — чем черт не шутит.
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