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Вирт: Шахтер мог бы принять Скрипник. И для Реброва это не чужая команда

Премьер-лига
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Вирт: Шахтер мог бы принять Скрипник. И для Реброва это не чужая команда

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт порассуждал о том, кто может заменить Роберто Де Дзерби на посту главного тренера "Шахтера", если итальянец все-таки покинет "горняков".

- Юрий Николаевич, Де Дзерби намекнул, что покинет "Шахтер". Кто из украинских тренеров мог бы подойти донецкой команде?

- Первым на ум сразу приходит Виктор Скрипник. Также читал в прессе, что Сергей Ребров хочет вернуться и работать в Украине. Для него "Шахтер" тоже не чужая команда, хотя большую часть карьеры он провел в "Динамо", но начинал в донецкой команде.

Думаю, эти две кандидатуры самые подходящие для "Шахтера", но решать будут руководители. Скрипник и Ребров уже доказали в предыдущих клубах, что являются серьезными специалистами.

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- Вы долгое время выступали в "Шахтере". Если вам предложили должность главного тренера, согласились бы?

- Это из области фантастики, а я реалист (смеется). Я понимаю, что на сегодняшний день мне еще нужно много работать и учиться. А в будущем, — чем черт не шутит.

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В статье: Юрий Вирт Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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Источник:
Fanday

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