Звезды Закарпатья против звезд УПЛ. Минай сегодня проведет благотворительный матч

Закарпатский " Минай " организует очередной благотворительный матч в поддержку ВСУ.

15 мая на домашнем стадионе "Миная" сборная звезд Закарпатья сыграет против сборной звезд УПЛ! Начнется поединок в 17:00.

Отмечается, что команда Кополовца, Микуляка, Бобаля, Бундаша во главе с Михаилом Иваницей будет играть против коллектива, в составе которого будут Шаран, Шацких, Кардаш, Аржанов и, конечно, Селезнев.

Вход на игру через центральные ворота – от 100 грн. Если есть желание посетить стадион через служебные ворота - от 200 грн.

Клуб отмечает, что пред матчем на разогреве сыграют товарищеские матчи между командами ДЮСШ – сборная детей из семей переселенцев против местных воспитанников. Начало этого поединка – в 15.30.

Напомним, что "Минай" ранее уже организовывал подобный благотворительный матч.

8 мая, "Минай" вместе со звездами украинского футбола провел благотворительный матч против сборной Иршавской ОТГ (7:7). В ходе той встречи удалось собрать 85 тысяч гривен, которые были направлены на помощь защитникам Украины.