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ГУР опубликовало личные данные 2,5 тысяч кадыровцев, которые воюют в Украине
Около ста из них уже отправились к праотцам
В военном вторжении в Украину участвовало около 2,5 тысячи кадыровцев, сообщает Главное управление разведки.
"Показательно, что, несмотря на притворные обученность, боевой дух и оснащение кадыровских тиктокеров, даже вне зоны активных боевых действий, из 2,5 тысячи наемников около ста погибли, около трехсот получили ранения и более шестидесяти сбежали из Украины покинув оружие и амуницию".
Разведка отмечает, что боевики Кадырова пришли в Украину во втором эшелоне наступления, занимались обысками жилищ, издевательствами над заложниками и мирными жителями, грабежами и разбоем.
Позже кадыровцам приказали останавливать убегавшие подразделения россиян и показательно расстреливать тех, кто отказывался воевать.
Теперь оккупанты из Чечни переместились на Луганское и Мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики о своих "подвигах" для TikTok.
Также ГУР опубликовало данные чеченцев, которые принимают участиве в войне на стороне оккупантов.
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