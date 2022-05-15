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Остап Маркевич: Мариуполь не будет участвовать в ближайшем чемпионате
В клубе пока что приняли решение взять паузу
fcmariupol.com
Главный тренер "
"Я знаю, например, что ФК "Мариуполь" не будет участвовать в ближайшем чемпионате. Вся наша инфраструктура разрушена, и в этом году будет невозможно проводить финансирование команды.
Насколько мне известно, руководство решило взять паузу, я как дальше будет, я не знаю, возможно, что-то изменится. Контракты с футболистами в данный момент приостановлены", - добавил Маркевич.
Ранее вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин заявил, что вся инфраструктура клуба, включая базу, стадион и офис уничтожена рашистскими войсками.
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