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Остап Маркевич: Мариуполь не будет участвовать в ближайшем чемпионате

Премьер-лига
(1 голосов)

В клубе пока что приняли решение взять паузу

Остап Маркевич: Мариуполь не будет участвовать в ближайшем чемпионате

fcmariupol.com

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич сообщил, что руководство клуба приняло решение не участвовать в ближайшем чемпионате, а контракты с футболистами в данный момент приостановлены.

"Я знаю, например, что ФК "Мариуполь" не будет участвовать в ближайшем чемпионате. Вся наша инфраструктура разрушена, и в этом году будет невозможно проводить финансирование команды.

Насколько мне известно, руководство решило взять паузу, я как дальше будет, я не знаю, возможно, что-то изменится. Контракты с футболистами в данный момент приостановлены", - добавил Маркевич.

Ранее вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин заявил, что вся инфраструктура клуба, включая базу, стадион и офис уничтожена рашистскими войсками.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
Fanday

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