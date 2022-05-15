Остап Маркевич: Мариуполь не будет участвовать в ближайшем чемпионате

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич сообщил, что руководство клуба приняло решение не участвовать в ближайшем чемпионате, а контракты с футболистами в данный момент приостановлены.

"Я знаю, например, что ФК "Мариуполь" не будет участвовать в ближайшем чемпионате. Вся наша инфраструктура разрушена, и в этом году будет невозможно проводить финансирование команды.

Насколько мне известно, руководство решило взять паузу, я как дальше будет, я не знаю, возможно, что-то изменится. Контракты с футболистами в данный момент приостановлены", - добавил Маркевич.