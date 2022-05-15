Агент: Приоритет Довбика — Италия и Англия. Варианты с Турцией не рассматриваются

Агент форварда " Днепра-1 " Артема Довбика Алексей Люндовский рассказал о приоритетах своего клиентах при выборе следующего клуба.

Напомним, что недавно турецкие СМИ сватали Довбика в "Бешикташ."

"Бешикташ" - это очередной фейк со стороны турецких ресурсов, которые выдают, увы, желаемое за действительное. Артем Довбик действительно получил много предложений, но его приоритет — чемпионаты Италии и Англии. Варианты с турецкой Супер-Лиг на данный момент не рассматриваются", — сказал Люндовский.

Напомним, что Артем Довбик в нынешнем сезоне провел 18 матчей во всех турнирах за днепрян, забив 14 голов.