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Гура: В проведении чемпионата за границей нам должен помочь финансово УЕФА

Премьер-лига
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Рассуждения о новом чемпионате

Гура: В проведении чемпионата за границей нам должен помочь финансово УЕФА

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура поделился своим видением о новом чемпионате Украины.

Специалист заявил, что без поддержки УЕФА провести чемпионат за пределами Украины представляется малореалистичным.

"Хороший вариантом было бы провести чемпионат в Анталии. Других вариантов я не вижу. Нужно привлечь какое-то телевидение, чтобы чемпионат транслировался.

Мне кажется, в проведении первенства нам должен помочь финансово УЕФА, потому что это очень тяжело. Месяц проживания в Турции вместе с полями обходится где-то в 100 тысяч евро на каждую команду. Самостоятельно не все клубы могут потянуть такую сумму в это непростое время.

Экспресс-чемпионат в феврале-марте на западе Украины? Во-первых, вы же понимаете, в каком состоянии это время будут поля. Во-вторых, футболисты и так долгое время находятся без игровой практики и тренировок, они разобраны, а к этому периоду пройдет еще много времени. Хотелось бы стартовать вовремя", - сказал Гура.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
Fanday

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