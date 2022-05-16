Рух сыграл очередной благотворительный матч и собрал 20 тысяч гривен

Львовский "Рух" провел благотворительный матч в Старом Самборе. Цель поединка - собрать средства для украинских военных.

Соперником "желто-черных" была сборная Самборского района, против которой Леонид Кучук выставил экспериментальный состав и даже дал сыграть в главной команде ребятам из академии "Руха". В итоге львовский клуб минимально уступил со счетом 0:1, сообщает пресс-служба руховцев.

Во время благотворительного матча удалось собрать около 20 тысяч гривен. Все средства пойдут на помощь украинским военным, которые героически защищают нашу страну от российских захватчиков.

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