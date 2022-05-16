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"Больше финансовый вопрос". Лавриненко - о проведении УПЛ за границей
Не все клубы могут потянуть затраты
Фото: ФК Ингулец
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал вариант с проведением следующего чемпионата Украины за рубежом.
"Провести чемпионат за границей? Что касается УПЛ, то я не вижу здесь больших сложностей. Есть много команд, которые проводят по месяцу-полтора сборы в Турции в зимний период. Тут больше финансовый вопрос. Если УЕФА сможет компенсировать частично затраты, то вполне реально. Полностью потянуть затраты могут, наверное, только пять команд, которые выступают в еврокубках.
Растягивать чемпионат не стоит. Можно проводить три игры в неделю, когда нет окон УЕФА. Если сейчас мы не сохраним Премьер-лигу, то мы надолго потеряем футбол", - сказал Лавриненко.
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