"Больше финансовый вопрос". Лавриненко - о проведении УПЛ за границей

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал вариант с проведением следующего чемпионата Украины за рубежом.

"Провести чемпионат за границей? Что касается УПЛ, то я не вижу здесь больших сложностей. Есть много команд, которые проводят по месяцу-полтора сборы в Турции в зимний период. Тут больше финансовый вопрос. Если УЕФА сможет компенсировать частично затраты, то вполне реально. Полностью потянуть затраты могут, наверное, только пять команд, которые выступают в еврокубках.

Растягивать чемпионат не стоит. Можно проводить три игры в неделю, когда нет окон УЕФА. Если сейчас мы не сохраним Премьер-лигу, то мы надолго потеряем футбол", - сказал Лавриненко.