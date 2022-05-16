Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Зари: Благодарен Ворскле за то, что они меня приняли
Футболист поддерживает форму с бывшим клубом
zarya-lugansk.com
Полузащитник "Зари" Артем Громов поддерживает форму в расположении своей бывшей команды - полтавской "Ворсклы"
"Я благодарен "Ворскле" за то, что они меня приняли. Есть возможность тренироваться на поле, хороший коллектив. Скажем так, родная обстановка.
Не знаю, как будет дальше. "Заря" будет там, не будет. У меня летом заканчивается контракт. Пока не знаю, какими будут дальнейшие действия.
Хотя бы на каких-нибудь три часа можешь отвлечься, не думать там, что где-то совсем недалеко отсюда, к сожалению, умирают люди. Будем надеяться и верить, что все скоро закончится. Будет нормальный чемпионат, люди придут на трибуны и спорт снова будет в Украине", - сказал Громов в эфире телеканалу "Espreso TV".
Напомним, 32-летний украинец защищал цвета "Ворсклы" с 2007 по 2016 год. В составе полтавской команды он провел 154 матча, в которых забил 28 голов и оформил 14 результативных передач.
Популярное сейчас
- Ярмоленко написал трогательное прощальное письмо Вест Хэму
- Генштаб ВСУ объявил об уничтожении двух вертолетов и подтвердил удар по Чернобаевке
- Сборная Украины по футболу победила на Дефлимпийских играх, а паралимпийская сборная – на чемпионате мира
- Мирон Маркевич: Возглавить Шахтер? Почему бы и нет?
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп