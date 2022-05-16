Полузащитник Зари: Благодарен Ворскле за то, что они меня приняли

Полузащитник "Зари" Артем Громов поддерживает форму в расположении своей бывшей команды - полтавской "Ворсклы"

"Я благодарен "Ворскле" за то, что они меня приняли. Есть возможность тренироваться на поле, хороший коллектив. Скажем так, родная обстановка.

Не знаю, как будет дальше. "Заря" будет там, не будет. У меня летом заканчивается контракт. Пока не знаю, какими будут дальнейшие действия.