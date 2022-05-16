  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полузащитник Зари: Благодарен Ворскле за то, что они меня приняли
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Зари: Благодарен Ворскле за то, что они меня приняли

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист поддерживает форму с бывшим клубом

Полузащитник Зари: Благодарен Ворскле за то, что они меня приняли

zarya-lugansk.com

Новина українською

Полузащитник "Зари" Артем Громов поддерживает форму в расположении своей бывшей команды - полтавской "Ворсклы"

"Я благодарен "Ворскле" за то, что они меня приняли. Есть возможность тренироваться на поле, хороший коллектив. Скажем так, родная обстановка.

Не знаю, как будет дальше. "Заря" будет там, не будет. У меня летом заканчивается контракт. Пока не знаю, какими будут дальнейшие действия.

Читайте такжеКапитан Ворсклы: Украинский футбол будет ещё сильнее, чем был до войны

Хотя бы на каких-нибудь три часа можешь отвлечься, не думать там, что где-то совсем недалеко отсюда, к сожалению, умирают люди. Будем надеяться и верить, что все скоро закончится. Будет нормальный чемпионат, люди придут на трибуны и спорт снова будет в Украине", - сказал Громов в эфире телеканалу "Espreso TV".

Напомним, 32-летний украинец защищал цвета "Ворсклы" с 2007 по 2016 год. В составе полтавской команды он провел 154 матча, в которых забил 28 голов и оформил 14 результативных передач.

Читайте такжеСкрипник: Спортсмены на своем фронте должны быть первыми
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Артем Громов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Ворскла

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде