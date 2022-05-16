На благотворительном матче Миная собрали 400 тысяч гривен для ВСУ

Закарпатский "Минай" отчитался о проведении благотворительного матча в поддержку ВСУ.

В воскресенье, 15 мая, по инициативе президента клуба состоялся поединок между звездами Закарпатья и звездами УПЛ. Встреча завершилась победой команды УПЛ - 10:5. Участие в игре приняли Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко, Олег Протасов, Максим Шацких, Евгений Селезнев и Сергей Кравченко.

Но самое главное, что на матче удалось собрать около 400 тысяч гривен: 290 тысяч собрали на самом мероприятии, еще 110 – выделил лично президент клуба Валерий Пересоляк. Эти средства пойдут на нужды Вооруженных сил Украины, которые защищают нас от российских захватчиков. Игру посетило около тысячи болельщиков.