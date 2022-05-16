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На благотворительном матче Миная собрали 400 тысяч гривен для ВСУ

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок состоялся между звездами Закарпатья и звездами УПЛ

На благотворительном матче Миная собрали 400 тысяч гривен для ВСУ

Фото: ФК Минай

Новина українською

Закарпатский "Минай" отчитался о проведении благотворительного матча в поддержку ВСУ.

В воскресенье, 15 мая, по инициативе президента клуба состоялся поединок между звездами Закарпатья и звездами УПЛ. Встреча завершилась победой команды УПЛ - 10:5. Участие в игре приняли Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко, Олег Протасов, Максим Шацких, Евгений Селезнев и Сергей Кравченко.

Но самое главное, что на матче удалось собрать около 400 тысяч гривен: 290 тысяч собрали на самом мероприятии, еще 110 – выделил лично президент клуба Валерий Пересоляк. Эти средства пойдут на нужды Вооруженных сил Украины, которые защищают нас от российских захватчиков. Игру посетило около тысячи болельщиков.

"Война длится уже 81 день. Наша страна сопротивляется, наши военные достойно ее защищают. И мы делаем все, чтобы Украина победила. Сегодня наш метод борьбы с захватчиками – это футбол. Мы организовали благотворительный матч, средства с которого пойдут на нужды ВСУ. Спасибо всем, кто приобщился: друзьям, Закарпатской ОВА, Украинской Ассоциации футбола. Надеюсь, что в такие дни нам удалось немного отвлечь людей и порадовать любимой игрой", - рассказал президент "Миная" Валерий Пересоляк.

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В статье: ФК Минай война с Россией
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Источник:
ФК Минай

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