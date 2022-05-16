"Очень люблю свою Родину". Игрок Колоса пошел на войну, не сказав семье

19-летний воспитанник "Динамо" Ярослав Велетень, являющийся игроком "Колоса", на второй день войны пошел в территориальную оборону, а затем вступил в ряды ВСУ. Футболист рассказал, что его побудило принять такое решение.

"События разворачивались стремительно. Мне понадобилось два дня, чтобы вывезти семью и уладить свои дела. 26 февраля я записался в территориальную оборону, а затем ушел в ВСУ.

Почему принял такое решение? Потому что я патриот и люблю свою страну. В будущем я хочу жить в Украине. За 19 лет я хорошо наездился и увидел другие страны, но твердо убежден — хочу жить только в Украине. Очень люблю свою Родину, здесь вся моя семья. Понимаю одно: если мы сейчас капитулируем, не сможем постоять за себя как государство, то больше Украины не будет. Либо мы разъедемся неизвестно куда, либо будем жить в неизвестно какой стране.

Я ни с кем не советовался. О моем желании знали только мои родные, и они были против этого. Однако я ушел, пока никто не видел. Просто сообщил родне уже постфактум. А с Богдановым (Андрей Богданов, игрок "Колоса", тоже находится в ВСУ – прим.) списались, наверное, через неделю. Пожелали друг другу удачи и периодически поддерживаем связь.

Многие ребята писали — если возникнет необходимость, я могу обращаться. Все в клубе предлагали свою помощь. Поддержал меня и главный тренер. Клуб не пренебрег нашими проблемами, не бросил в критической ситуации", - рассказал Велетень.