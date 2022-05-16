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"Вариант был бы идеален". Голкипер Черноморца - о разрешении футболистам выезжать заграницу
Для проведения матчей и продолжения карьеры
Голкипер "Черноморца" Евгений Паст рассказал о своих переживаниях во время войны в Украине, а также поделился мнением о том, нужно ли игрокам выезжать заграницу.
"Поначалу и мыслей не было о футболе. Вот даже сейчас рядом с моим домом в Одессе прилетела ракета, так что не знаю, как про него вообще думать. Идет война в стране и как только она закончится, то будем думать о футболе, а пока думаем, как победить и помочь нашим.
Нужно ли выдавать футболистам пропуски для выезда за рубеж? Такой вариант был бы идеален. Он логичен, и я бы также помогал своей стране, как и все другие, отдавал бы часть полученных денег на нужды ВСУ.
Если наше руководство УПЛ или УАФ примут решение, чтобы ребята выезжали и играли, то оно будет правильным. Мы сидим без дела, а так финансово и морально нашими победами помогали бы ребятам из ВСУ. Это турне руководство "Шахтера" и "Динамо" организовало. Возможно, и другие бы команды могли себе позволить такие выезды, но этим должно заниматься руководство, ведь очень сложно организовать такие выезды.
"Шахтер" и "Динамо" собирают стадионы, играют и немалые деньги зарабатывают для Украины для ВСУ. Я думаю, это нормальная ситуация, что они выезжают. Скорее, это вопрос к руководству клубов", - заявил Паст.
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