Де Дзерби: Не знаю, что будет в будущем - у меня есть разрешение на поиск новой команды

Главный тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби рассказал о недавнем благотворительном туре, а также о своем возможном будущем.

"Недавно мы вернулись из месячного тура. Там было только два легионера - Марлон и Соломон. Мы сделали это, чтобы вывезти игроков из страны, потому что они не могли выехать, а также для товарищеских матчей, все доходы от которых пошли украинскому народу. Сейчас я в Риме, но в Украине они живут той же жизнью, что и несколько недель назад.

Мое будущее? Не знаю, я жду. Не столько из-за контракта, потому что у меня есть разрешение искать мне другую команду. Еще один год в "Шахтере" означал бы хотя бы частично закрыть рану команды, которая была взят из моих рук и расчленен ане по футбольным причинам", - заявил де Дзерби.

Контракт алленаторе с "Шахтером" действителен до лета 2023-го года.