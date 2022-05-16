Наставник Колоса: Я бы не стал делать трагедию из-за того, что футболисты сейчас не играют

Наставник "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал свое видение возможности проведения футбольных матчей во время войны.

"Набрать форму сейчас вообще не самое главное. Это не есть катастрофическая проблема. Футболисты не разучились играть в футбол, эмоциональный фон сейчас важнее. В первую очередь нам нужно победить, чтобы был мир. Как только мы победим, к нам сразу вернется футбол. Я бы не стал делать трагедию из-за того, что футболисты сейчас не играют.

Провести чемпионат за границей или подождать до февраля-марта и сыграть экспресс-чемпионат? Скажу честно, на сегодняшний день, я не понимаю, как можно играть, когда идет война. Конечно, я хочу, чтобы мы играли в Украине, это будет правильно. Во время войны нужно понимать, для кого играют футболисты и тренируют тренеры. В первую очередь, сегодня нужно играть для того, чтобы помогать нашей армии, а во-вторых, — чтобы работала экономика страны. Для этого нужно тратить деньги здесь, в Украине. И третий момент — отвлечь футболом немножко людей от происходящего.

Если война закончится сейчас, то можно найти выход из ситуации. В Украине есть непострадавшая футбольная инфраструктура и, думаю, клубы пойдут друг другу навстречу. Играть можно, стадионы есть в Киеве, Житомире, Ровно, на западе Украины. Проведение чемпионата за рубежом я рассматриваю только в самом крайнем случае", - заявил Вишняк.