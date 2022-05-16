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Де Дзерби: Ищу возможности тренировать

Премьер-лига
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Конкретного предложения в Италии у него нет

Де Дзерби: Ищу возможности тренировать

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби рассказал о своем возможном будущем.

"Не слышал об интересе ко мне ни от одной итальянской команды. Будем смотреть. Я - итальянец, а Италия самая красивая страна из всех

Я ищу возможности тренировать прямо сейчас. Если это будет в Италии - я буду счастлив. Если за границей - значит я буду совершенствоваться в других отношениях", - заявил де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
TUTTOmercatoWEB

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