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Де Дзерби: Ищу возможности тренировать
Конкретного предложения в Италии у него нет
Фото: ФК Шахтер
Тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби рассказал о своем возможном будущем.
"Не слышал об интересе ко мне ни от одной итальянской команды. Будем смотреть. Я - итальянец, а Италия самая красивая страна из всех
Я ищу возможности тренировать прямо сейчас. Если это будет в Италии - я буду счастлив. Если за границей - значит я буду совершенствоваться в других отношениях", - заявил де Дзерби.
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Источник:TUTTOmercatoWEB
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