Де Дзерби: Ищу возможности тренировать

Тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби рассказал о своем возможном будущем.

"Не слышал об интересе ко мне ни от одной итальянской команды. Будем смотреть. Я - итальянец, а Италия самая красивая страна из всех

Я ищу возможности тренировать прямо сейчас. Если это будет в Италии - я буду счастлив. Если за границей - значит я буду совершенствоваться в других отношениях", - заявил де Дзерби.